Appuntamento da non perdere con l'84^ Sagra delle ciliegie di Montecchia di Crosara

La Pro Loco Montecchia di Crosara presenta l'84^ Sagra delle ciliegie di Montecchia di Crosara dal 7 all'11 giugno 2018.

Programma

Giovedì 7 giugno

19.00 - Apertura stand enogastronomici

21.30 - Afro Music con Morgan

Venerdì 8 giugno

19.00 - Apertura stand enogastronomici

Crosara Bike notturna in MTB (Info 3409021398)

20.45 - Banda all'Opera presso il Centro Convegni con Maria Rita Schenato (soprano) e Vittorio Zambon (tenore)

21.30 - Enamorè SUMMER TOUR 2018 - Festival Reggaeton

Sabato 9 giugno

Dalle 15.00 alle 16.00 - Consegna delle torte del 5° CONCORSO DOLCI MERAVIGLIE nello stand Gruppo AIDO SARA Montecchia di Crosara

Dalle 16.00 alle 18.00 - Assaggio delle torte presso la Biblioteca comunale

19.00 - Apertura stand enogastronomici

19.30 - Premiazione delle 3 migliori torte con Paolo Somaggio. Dopo la premiazione le torte sono disponibili alla vendita per tutta la durata della Sagra. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

20.30 - Concorso Miss Ciliegia, presenta Paolo Somaggio

21.30 - Fruity Party SUMMER TOUR 2018 RONKETTO - Steven Smith DJ & Special Voice Alberto Alba Ruffo (Official Fan Page).

Domenica 10 giugno

8.00 - Marciaciliegia

10.00 - Consegna Ciliegie

12.00 - Apertura stand enogastronomici

15.00 - Palio delle Ciliegie

16.30 - Sfilata della Banda "Giuseppe Verdi" di Montecchia di Crosara e San Giovanni Ilarione

17.00 - 84° MOSTRA DELLE CILIEGIE DI MONTECCHIA DI CROSARA

18.30 - Aperitivo

21.30 - Musica con Stereo b

Lunedì 11 giugno

19.00 - Apertura stand enogastronomici

21.30 - Anni 70/80 con Disco Inferno

23.00 - Spettacolo Time Travel



Mostra di pittura per tutta la durata della manifestazione con l'artista Beatrice Roberti.

LUNA PARK! Il giovedì tutte le attrazioni ad 1€ a corsa.

