A Bure è in arrivo l'imperdibile Sagra dell'Anguria

Tutto pronto per il grande ritorno della sagra del paese di Bure in provincia di Verona. Dall'11 al 20 agosto è in arrivo la grande Sagra dell'anguria e la Festa dell'Assunta.

Ci saranno stand enogastronomici e nel prato una Pesca di beneficenza. Spazio inoltre all'angolo fiorito, all'angolo tirolose, non mancherà poi l'enoteca e tanta musica dal vivo, oltre al divertimento assicurato con l'assalto alla cuccagna.

(fonte Facebook)