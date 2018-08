Musica, balli ed enogastronomia locale per la Sagra di Albaredo d'Adige 2018

In arrivo la Sagra 2018 ad Albaredo d'Adige dal 16 al 21 agosto. Una grande festa paesana dedicata a San Rocco, con un ricco stand gastronomico e pista d'acciaio per le serate danzanti.

Non mancherà la tradizionale pesca di beneficenza, la mostra del libro, una mostra fotografica e, novità del 2018, baby parking aperto presso il campo della fiera per far giocare in sicurezza i vostri bambini (aperto tutte le sere dalle 19 alle 22).

(fonte Facebook)