Sabati con le ali: VR BW to Hellas, Verona Birdwatching in Grecia

Un viaggio naturalistico in Grecia nel maggio 2017, ad Atene e in Attica, al Lago Kerkini, alla Foresta di Dadia, al Delta dell’Evros fino ai confini con la Bulgaria e la Turchia. Le immagini e le emozioni di un viaggio tra amici con la stessa passione per la Natura, in terre ancora magiche e poco stravolte dall’uomo.

Sveglia ogni giorno tra le 06.00 e le 07.00, lunghi tragitti in bus, rientri per cenare quasi sempre stremati ma felici, cene quasi tutte di carne (souvlaki, kalamaki) e pita… riposi notturni assai ridotti… Abbiamo visto 187 specie di uccelli, limitandoci a guardare solo dal bus specie come ghiandaia marina, albanella minore, falco cuculo, grillaio… Tra le specie più “belle” lo zigolo capinero, la pavoncella armata, i due pellicani, le due bigie (grossa e Rüppell), i canapini (pallido e levantino), lo sparviere levantino, gli avvoltoi, le aquile, l’averla mascherata… E tartarughe, ramarri, ofisario, farfalle, cinghiali…