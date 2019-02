Sabati con le ali al museo di Storia Naturale: "Il ritorno dell'ibis eremita in Europa"

Presente in Europa centrale fino al XVII secolo, l’ibis eremita si estinse in Europa a causa della pressione venatoria fino a diventare una delle specie maggiormente minacciate a livello mondiale. L’obiettivo del progetto WaldrappTeam è la reintroduzione di una colonia migratrice di 120 individui entro il 2019: ogni anno 32 pulcini vengono allevati dall’uomo e allenati a volare seguendo un deltaplano per insegnare loro la rotta migratoria che percorreranno successivamente, da adulti, per il resto della loro vita, e successivamente insegneranno alla loro prole. È stato riconosciuto l’accreditamento AIGAE.

"Sabati con le Ali" è un’iniziativa organizzata da molti anni dall’associazione Verona Birdwatching, una serie di conferenze sull’avifauna e sulla natura che nel 2019 si terranno nei sabati pomeriggio 2 e 16 febbraio, 2 e 16 marzo 2019 al Museo di Storia Naturale di Verona (Lungadige Porta Vittoria 9), con inizio alle ore 16.00. L’ingresso è gratuito. Gli incontri saranno animati da esperti birdwatcher, ornitologi e naturalisti. Un'occasione imperdibile di ammirare belle immagini e splendidi filmati, che offriranno lo stimolo per andar per campi, sentieri o paludi. Con la collaborazione del Museo di Storia Naturale di Verona, Società Italiana di Scienze Naturali, WaldrappTeam, Parco della Lessinia.

Verona birdwatching è un’associazione veronese che si occupa principalmente dell’osservazione degli uccelli in natura, organizza da anni questi incontri di divulgazione naturalistica, è impegnata nel monitoraggio dell’avifauna locale, in particolare della Lessinia e del Lago di Garda.