Sabati con le ali: l'importanza della Laguna di Venezia per l'avifauna europea

Sabato 3 febbraio alle ore 16 presso il Museo di Storia Naturale di Verona si rinnova l'appuntamento con l'iniziativa "Sabati con le ali", ospite Alessandro Sartori.

La Laguna di Venezia è probabilmente una delle zone umide più note al mondo, ma qual è il suo vero valore dal punto di vista naturalistico? Attraverso le immagini e il racconto delle abitudini degli uccelli che la frequentano proveremo a capire le tante peculiarità che la rendono unica, la sua importanza per l'avifauna europea e soprattutto le prospettive di conservazione di questa particolarissima area negli anni futuri.

“Sabati con le Ali” è un’iniziativa organizzata da molti anni dall’associazione Verona Birdwatching, una serie di conferenze sull’avifauna e sulla natura (in particolare il Veronese) che nel 2018 si terranno nei sabati pomeriggio 3 e 24 febbraio, 10 e 24 marzo al Museo di Storia Naturale di Verona, con inizio alle ore 16.00. L’ingresso è gratuito.

Gli incontri saranno animati da esperti birdwatcher, ornitologi e naturalisti. Un’occasione imperdibile di ammirare belle immagini e splendidi filmati, che offriranno lo stimolo per andar per campi, sentieri o paludi. Con la collaborazione del Museo di Storia Naturale di Verona e con il patrocinio della Provincia di Verona. Per i primi due incontri è stato riconosciuto l’accreditamento AIGAE (2 crediti ad evento).