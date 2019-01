Sabati con le ali al Museo di Storia Naturale: ​"Atlanti ornitologici con dati dei birdwatcher: dall'Europa al Veneto"

“Sabati con le Ali” è un’iniziativa organizzata da molti anni dall’associazione Verona Birdwatching, una serie di conferenze sull’avifauna e sulla natura (in particolare il Veronese) che nel 2019 si terranno nei sabati pomeriggio 2 e 16 febbraio, 2 e 16 marzo al Museo di Storia Naturale di Verona (Lungadige Porta Vittoria 9), con inizio alle ore 16.00. L’ingresso è gratuito. Gli incontri saranno animati da esperti birdwatcher, ornitologi e naturalisti. Un’occasione imperdibile di ammirare belle immagini e splendidi filmati, che offriranno lo stimolo per andar per campi, sentieri o paludi. Con la collaborazione del Museo di Storia Naturale di Verona.

Coi dati raccolti dai birdwatcher è stata già creata una mappa di frequenza di osservazione delle specie ornitiche in Veneto. Nata dopo aver raccolto i propri dati sul data base di ornitho.it, c on nuovi dati, l’atlante sarà continuamente aggiornato e i risultati saranno resi pubblici sul portale di Birding Veneto , migliorando la definizione. Si spiegherà cos’è il data base ornitho, di come vengono sfruttati i dati per la realizzazione dell’atlante ornitologico europeo, con Roberto Lardelli.

Emanuele Stival e Maurizio Sighele spiegheranno come sono stati usati i dati dei birder veneti per l’atlante foto-sonoro del Veneto: www.birdingveneto.eu/atlafove E come stiamo per miglioralo… E come vorremmo migliorarlo ancora!

Verona Birdwatching è un’associazione veronese che si occupa principalmente dell’osservazione degli uccelli in natura, organizza da anni questi incontri di divulgazione naturalistica, è impegnata nel monitoraggio dell’avifauna locale, in particolare della Lessinia e del Lago di Garda.