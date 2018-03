Il Rumors Festival al Teatro Romano prende il via con uno speciale concerto di Noa

Si inaugura il 31 maggio 2018 con uno speciale concerto di NOA la nuova edizione della manifestazione Rumors Festival Illazioni Vocali organizzata da International Musica and Arts con la Direzione Artistica di Elisabetta Fadini; la manifestazione è organizzata ed inserita nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese.

Rumors è il Festival dedicato alla voce e alle avanguardie culturali e quest’anno è giunto alla sesta edizione. Nelle precedenti edizioni siamo stati onorati della presenza di nomi internazionali e nazionali d’eccellenza, da Patti Smith alla quale è stato dato il primo riconoscimento istituzionale italiano a Tony Bennett nel 2017 per il primo concerto italiano e primo riconoscimento italiano, Rufus Wainwright, Ute Lemper, Asaf Avidan, Rag’N’Bone Man, Vinicio Capossela, solo per citarne alcuni.

La cantante israeliana Noa ha una voce che diffonde gioia ed entusiasmo. Il suo canto mescola armoniosamente jazz, rock americano e suggestioni mediorientali, superando tutte le frontiere culturali. Interprete in Vaticano di un'Ave Maria che ha commosso il mondo e protagonista di numerosi festival di musica etnica, Achinoam Nini (Noa per tutti) è diventata in pochi anni una stella acclamata della world music. "I miei genitori, israeliani di nascita e yemeniti di origine, si sono trasferiti negli Stati Uniti - racconta - quando avevo un anno. Ho vissuto fino a 17 anni a New York, dove ho studiato e fatto le prime esperienze artistiche. Una crisi di identità e il richiamo della mia terra, un giorno, mi hanno spinto a tornare in Israele. Lì ho proseguito gli studi, ho prestato il servizio militare e con una scuola di jazz e musica classica di Tel Aviv, la Rimon School, ho completato la mia formazione, avviata alla High School di New York. Vivo poco lontano da Tel Aviv e non andrei mai a stare altrove. Quando non sono in tournée, scrivo, produco, canto e faccio spettacoli". E che produzione, si può aggiungere, e quali avanzamenti sulla via del successo in quindici anni.

Grazie anche alla collaborazione con Gil Dor e con il chitarrista americano Pat Metheny, Noa ha messo a frutto le capacità e la fantasia compositiva che uno spiccato talento musicale ha profuso in lei. Dopo una raccolta di brani cantati interamente in ebraico, è uscito Noa, il disco che l'ha fatta conoscere fuori del suo paese e Blue Touches Blue, la raccolta che la cantante ha portato in tournée in tutto il mondo. Questa la formazione sul palcoscenico del Teatro Romano, dove Noa si esibirà accompagnata dalla sua band:

NOA voce, percussioni

GIL DOR chitarra, direzione musicale

ADAM BEN EZRA contrabasso

GADI SERI percussioni

NOA è stata appena nominata dal Presidente Mattarella Commendatore della Repubblica Italiana; il Presidente l’ha anche invitata a cantare lo scorso gennaio presso il Quirinale per le celebrazioni della Giornata della Memoria.

