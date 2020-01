Lo spettacolo "Rumori fuori scena" al Teatro Camploy di Verona

Sabato 1 febbraio 2020 alle ore 21 e domenica 2 febbraio alle ore 16.30 è in programma lo spettacolo "Rumori fuori scena" presso il Teatro Camploy di Verona.

Compagnia: Einaudi-Galilei

Regia: Renato Baldi e Marco Frassani

Testo di: M. Frayn.

"Rumori Fuori Scena" è un’irresistibile e pluripremiata commedia inglese. Considerato il capolavoro comico per eccellenza, la più rappresentata del novecento e tradotta in 29 lingue compreso l’esquimese, è scandita da un ritmo inarrestabile e non cessa di divertire a quasi 40 anni dal suo debutto.

Suddiviso in tre atti, è un riuscitissimo osservatorio sul mondo del teatro e sulle sue infinite, sorprendenti e rocambolesche dinamiche interne. Questo gioco del teatro nel teatro permette allo spettatore di entrare, letteralmente, nel dietro le quinte, scoprendo tutti i meccanismi, i trucchi e le immancabili malefatte a discapito dei colleghi che avvengono soprattutto durante la rappresentazione!

La storia, fra il susseguirsi di amori, liti e contrasti, in scena e fuori scena, ripicche e tradimenti, racconta l’evolversi (e lo sgretolarsi) di una compagnia di teatro e come lo spettacolo possa cambiare ad ogni replica. Una sensazione che tutti i teatranti di questo mondo conoscono bene! I personaggi, incarnano alla perfezione gli archetipi tipici degli attori: l’arrogante, la bella sciocca, l’ubriacone, il donnaiolo e via dicendo. Nove attori che funzionano sul palco come un orologio svizzero, ogni scena curata al millimetro, porte che si aprono e si chiudono con precisione in una girandola di gag esilaranti, colpi di scena e battute a raffica. Un testo mitico della comicità in teatro.

Informazioni e contatti

Web: m.me/einaudi.galilei - https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=66694&tt=verona_agid

Mail: renato.baldi@tin.it