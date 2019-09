"La Rossa incontra il rosso": le Ferrari tornano a sfrecciare da Verona alla Valpolicella

Sabato 7 settembre 2019 è in arrivo la quarta edizione dell'esclusivo raduno dedicato alle vetture Ferrari "La Rossa incontro il rosso".

Dopo le prime due edizioni, sempre organizzate in collaborazione con la Concessionaria Ferrari e Maserati per Verona Ineco, le auto del Cavallino Rampante torneranno ad emozionare grandi e piccoli in una giornata di passione rosso vivo.

Partenza in città a Verona da piazza San Zeno, pranzo in suggestiva location vitivinicola e cena finale in Gran Guardia a Verona.​ A chi si rivolge? Ai possessori di auto Ferrari ma anche a tutti i cittadini che possono assistere allo spettacolo delle Rosse di Maranello in tutta la loro magia senza tempo. ​

La manifestazione, ideata dal Presidente Baso da sempre appassionato delle vetture del Cavallino Rampante, giunge alla sua quarta e coinvolgerà Verona, la Valpolicella, il Lago di Garda, il Baldo e gran parte del territorio circostante in una giornata che partirà alle ore 9.30 da Piazza San Zeno e si concluderà al Palazzo della Gran Guardia.

Informazioni e contatti

Web: https://www.aciveronaevents.com/la-rossa