A Villa La Pastoria di Villardi va in scena lo spettacolo "Delitti"

Sabato 27 giugno ore 21 è di scena nella suggestiva cornice di Villa La Pastoria di Villardi a Roncà "Delitti", ultima produzione del Teatro Scientifico in collaborazione con Liberamente. Lo spettacolo nasce da un'esperienza cominciata dal vivo, proseguita in camere virtuali durante la quarantena, e ora ritornata dal vivo. «Il progetto - racconta Isabella Caserta - è un ulteriore tassello del nostro percorso di esamina dei lati oscuri della mente umana. Delitti scaturiti nella quotidianità, che potrebbero essere compiuti da chiunque, in un impeto di fastidio. I personaggi sono uomini e donne che si possono incontrare sul pianerottolo, in famiglia, al supermercato, sul luogo di lavoro...Abbiamo indagato l'anima nera di ognuno di noi e il quotidiano inferno del nostro scontento. Ne è scaturito uno spettacolo di drammaturgia collettiva». E tu, spettatore, sei sicuro di non essere potenzialmente una di queste anime dannate?

In scena: Davide Bertelè, Gianluigi Bertolazzi, Paola Bressan, Alessandra Carlotto, Cristina Cavazza, Martina Colli, Paola Danese, Alberto Novarin, Andrea Pasetto, Stefano Soprana, Marianna Tessari. Tecnico Marco Prà.

Informazioni e contatti

"Delitti" si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per lo spettacolo dal vivo per la sicurezza del pubblico, degli artisti e del personale tecnico.

Prenotazione obbligatoria inviando una mail a segreteria.tl.ts@gmail.com oppure telefonando al numero 0458031321. Progetto e regia Isabella Caserta.

Produziono Teatro Scientifico in collaborazione con Associazione Liberamente www.teatroscientifico.com.