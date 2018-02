Nuovo appuntamento della rassegna di teatro per bambini a Peschiera con "Romeo & Giulietta"

Sabato 17 febbraio, alle ore 16.00, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna di teatro per bambini organizzata dall’assessorato alla cultura del comune di Peschiera del Garda in sinergia con la compagnia «Il Nodo». Presso il Teatro Parrocchiale Chiesa di Beato Andrea andrà in scena lo spettacolo per grandi e piccini «Romeo & Giulietta», con regia di Fabio Tosato.

La celebre e tragica storia dell’amore tra Romeo e Giulietta, due giovani appartenenti a due famiglie veronesi rivali, si trasforma, con garbo ed ingegno, in una simpatica commedia adatta ai più piccoli. In questa versione singolare ed ironica (che però riesce a mantenere intatta buona parte del testo originale) seguiamo le vicende di una compagnia teatrale che ha deciso di mettere in scena il romantico capolavoro shakespeariano.

Quando ormai è arrivato il momento di andare in scena si scopre che un attore ha dato forfait e così Romeo (Luca Miotto) e Giulietta (Giada Frisoni) devono trovare un sostituto dell’ultimo minuto… lo spettacolo deve continuare! Con l’aiuto di un buffo rimpiazzo (Luca Vassallini), metteranno allora in scena uno spettacolo frizzante e divertente che saprà far avvicinare i bambini ad uno dei testi più importanti della letteratura mondiale ed alla magia del fare teatro.

Ingresso libero

Per informazioni: tel. 030-9109210 (orario ufficio) ; 335-6026772 (sabato e domenica) mail info@ilnodo.com sito web: www.ilnodo.com