Romeo e Giulietta: prima mondiale all'Arena di Verona

Il 26 agosto, nello straordinario scenario dell’Arena di Verona, città simbolo del capolavoro shakespeariano, va in scena un’incredibile Prima Mondiale: “Romeo e Giulietta”, la più grande storia d’amore di sempre.

Protagonista indiscusso è Sergei Polunin: classe 1989, è considerato il più grande danzatore della sua generazione. A 19 anni è stato il più giovane primo ballerino nella storia del Royal Ballet di Londra. La sua stella è stata paragonata ai miti della danza, Nureyev, Barysnikov e Nijinski.

Sergei è anche un’icona pop, il suo “Take Me To Church”, diretto da David LaChapelle, ha avuto oltre 27.000.000 di visualizzazioni su Youtube, un numero irraggiungibile per qualsiasi altro artista di danza.

Lo spettacolo è una vera e propria parata di stelle e si preannuncia come l’evento clou dell’estate: nel cast composto da 20 ballerini spicca un altro nome di fama mondiale, quello di Alina Cojocaru, tutti diretti dal pluri-premiato coreografo e ballerino Johan Kobborg. Di forte impatto saranno anche le scenografie, firmate dal visual artist canadese David Umemoto, in grado di rendere ancora più magico il contesto da sogno dell’Arena di Verona.

“È meraviglioso essere a Verona - ha spiegato Sergei Polunin - adoro l’Arena e realizzo un grande obiettivo attraverso questo spettacolo, che spero di portare in giro in tutto il mondo. Sono davvero grato di avere questa opportunità, e di poter lavorare assieme ad Alina Cojocaru. Non ho mai ballato prima Romeo e Giulietta e non pensavo di riuscire a farlo. Ma… eccoci qua!”

Straordinaria sarà la Giulietta interpretata da Alina Cojocaru, prima ballerina dell’English National Ballet, che racconta: “Quando avevo 19 anni ho incontrato per la prima volta Giulietta e ho trovato il mio Romeo. Un balletto molto speciale per me! Avere l'Arena di Verona come prima casa per il debutto di questa produzione aumenta ancora di più la magia di questo momento. Sono felicissima di tornare in Italia e interpretare la più grande delle storie d'amore in questo luogo meraviglioso.”

