"Romeo e Giuliet Twinning": dalla Russia a Verona, il primo spettacolo teatrale a distanza

Studenti veronesi e russi insieme sul palco nel nome di Shakespeare. Si terrà venerdì 22 marzo, alle 11, in Gran Guardia lo spettacolo “Romeo e Giuliet Twinning” il primo evento teatrale realizzato a distanza. Sul palco 32 studenti, 16 del liceo Fracastaro e altrettanti del l’International House di Voronezh. Sotto la guida dei rispettivi registi, Solimano Pontarollo di Casa Shakespeare e del russo Kamil Turkoev, i ragazzi sono riusciti a mettere inscena lo stesso spettacolo senza mai incontrarsi. In maggio la rappresentazione sarà riproposta in Russia.

L’idea teatrale, nata nell’ambito del progetto di interscambio scolastico attivato tra il liceo Fracastoro e l’International House di Voronezh, vedrà sul palco 16 studenti veronesi e altrettanti russi. La rappresentazione, proposta in lingua inglese, è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni sul sito delle Politiche giovanili – www.politichegiovanili.comune. verona.it.

I ragazzi sono stati incontrati questa mattina dall’Assessore alle Politiche giovanili Francesca Briani. Presenti anche i registi Pontarollo e Turkoev.

Gli studenti russi saranno ospiti della città scaligera fino al 23 marzo. Dal 18 al 27 maggio toccherà ai ragazzi del Fracastoro volare in Russia, per la messa in scena dello spettacolo in occasione del festival internazionale “Shakespeariano” che annualmente si tiene a Voronezh. Il progetto veronese è promosso da Casa Shakespeare e dal liceo Fracastoro, con il sostegno di Comune e Fondazione Cattolica.