Romana Petri ospite in Feltrinelli per presentare il suo nuovo libro "Pranzi di famiglia"

Venerdì 8 marzo 2019, alle ore 18.00 presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, sarà ospite Romana Petri, una delle maggiori scrittrici italiane contemporanee che presenta "Pranzi di famiglia" (Neri Pozza), il toccante seguito di "Ovunque io sia", il suo romanzo capolavoro. Dialoga con l'autrice Marco Ardielli presidente di Neri Pozza Book Club Verona.

C’è un segreto nel passato di Maria do Ceu e spetterà ai suoi figli riportarlo alla luce, scavando nella storia della loro famiglia. Un romanzo che affronta con delicatezza le difficoltà dei legami familiari e prova a scioglierne i nodi.

Dopo la morte di Maria do Ceu, i suoi tre figli, Joana, Rita e Vasco, dovranno, ognuno a suo modo, fare i conti con il passato di una famiglia della quale conoscono poco. Maria do Ceu si è dedicata soprattutto a Rita, nata deforme, e da lei realmente «ricostruita», attraverso una lunga e dolorosa serie di operazioni che si ripetevano ogni anno, per venti anni, a Londra. Lo ha fatto contro il parere di tutti, con la tenacia che solo una grande madre può avere.