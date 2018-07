La grande danza internazionale torna a far sognare l'Arena con "Roberto Bolle and Friends"

In arrivo a Verona, attesissima dai fan, la serata "Roberto Bolle and Friends", grande evento dedicato al mondo della danza internazionale che tornerà a far sognare l’Arena di Verona e il suo pubblico il 25 luglio 2018.

Roberto Bolle, étoile della Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet di New York, torna protagonista all’Arena di Verona insieme ai suoi “Friends”, le stelle mondiali della danza provenienti dalle più importanti Compagnie internazionali, pronto a ripetere lo straordinario successo che ha visto in ogni edizione l’Arena gremita in un appuntamento davvero imperdibile.

Lo spettacolo affianca il repertorio classico a quello contemporaneo, con l’apporto di alcuni tra i più importanti coreografi.

Sono già aperte le prevendite.

Per ulteriori informazioni: www.arena.it

Roberto Bolle in Arena anche nel 2019

Per fare fronte alla fortissima richiesta, che ha già praticamente esaurito la data prevista per il 25 luglio del 2018, in via del tutto eccezionale – e sorprendente per uno spettacolo di danza - la serata evento Roberto Bolle and Friends all’Arena di Verona, è stata riconfermata in cartellone anche per il Festival lirico 2019.

L’appuntamento, in coproduzione con Artedanza s.r.l., è per martedì 16 luglio 2019 alle ore 21.15 ed i fan potranno acquistare i biglietti già dalla mattina di domani, 4 luglio 2018. Ricordiamo che i biglietti per lo spettacolo Roberto Bolle and Friends sono in vendita a prezzo speciale fino al 24 dicembre 2018 (da € 18,50 a € 159,00), come tutti gli altri biglietti della stagione 2019.