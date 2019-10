"Il ritratto degli oggetti", a Verona la personale della pittrice Graziella Lizzari

Opere ispirate all’iperrealismo americano, in cui gli oggetti della vita quotidiana diventano fonte di ispirazione per tele di grandi dimensioni. Così uno scorcio del vecchio telefono nero in bachelite, la moka Bialetti, una serie di colorate tazzine da caffè sono tra i protagonisti de “Il ritratto degli oggetti”, la personale della pittrice Graziella Lizzari.

La mostra, che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale, sarà inaugurata sabato 12 ottobre, alle 17, nello spazio espositivo di San Pietro in Monastero (via Garibaldi, 3) e rimarrà aperta tutti i giorni fino a domenica 20 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

La personale racconta la passione dell’artista per gli oggetti, maturata con il suo lavoro nella moda per cui realizzava modelli di alta sartoria, ma approfondisce anche un ulteriore percorso, più spirituale, della pittrice. La mostra, infatti, prevede una sezione dedicata anche alle icone, produzione nella quale l’artista si è specializzata negli ultimi anni.

L’esposizione è stata presentata, questa mattina a palazzo Barbieri, dal presidente del Consiglio Comunale Ciro Maschio e dalla pittrice Graziella Lizzari.

