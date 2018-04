"Ritorno atlantico" di Walter Bellinazzi allo Yacht Club Verona

Giovedì 12 aprile ore 21.00, presso la sede di Yacht Club Verona, l'Autore Walter Bellinazzi presenterà il suo libro "Ritorno atlantico". Classe 1948, bellunese, ha lavorato presso aziende italiane e multinazionali nelle aree amministrativa e informatica.

Appassionato di viaggi e di avventure, sportivo dalla giovinezza, ha vissuto intensamente la montagna, nelle più svariate attività: escursionismo, alpinismo e sci.

Come molti uomini di montagna ha sempre guardato al mare con rispettoso fascino e attrazione

Il libro narra la storia di un sogno esaudito per il quale è valsa la pena lottare e sperare. Un’avventura nel grande mare, nell’oceano, per riportare una barca a vela da Antigua, nelle Antille, in Italia.

Per affrontare un ritorno atlantico bisogna essere preparati a navigare ininterrottamente per giorni e giorni, spesso in condizioni difficili; a convivere per lungo tempo in spazi ristretti; a superare il timore del vuoto, del nulla, delle grandi solitudini.