Il ristorante Amistà a Corrubbio propone "swinging fish and champagne"

Venerdì 28 giugno il Byblos Art Hotel Villa Amistà di Corrubbio di San Pietro in Cariano, nel cuore della Valpolicella, propone una serata magica all’insegna di musica, alta cucina e importanti bollicine: Swinging Fish and Champagne.



Un connubio intrigante che vedrà fondersi il sound ricercato dello Swing con le note altrettanto raffinate dello Champagne Laurent-Perrier, una fra le più antiche maison di Francia.



Per l’occasione lo chef Mattia Bianchi, da poco più di due mesi alla guida del nuovissimo Ristorante Amistà interno all’hotel, ha elaborato un menu speciale dedicato ai sapori del mare che rivisita in chiave contemporanea alcuni grandi classici della tradizione: dalla “Patata soffice all’olio, mazzancolle e profumi mediterranei” al “Risotto ai bisi, scampi, noci e aceto balsamico”, per proseguire con il “Baccalà alla vicentina” e concludere con una golosa selezione di dolci. Ad accompagnare i piatti l’elegante Champagne Cuvée Brut di Laurent-Perrier.



Il tutto nella bucolica cornice del giardino di Villa Amistà avvolti dai profumi dei fiori e dalla musica di Rudy Valentino e i Baleras alla riscoperta delle indimenticabili melodie e canzoni che resero grande l’Italia negli anni ‘50: Renato Carosone, Fred Buscaglione, Domenico Modugno e i grandi crooners italoamericani.



Swinging Fish and Champagne

Byblos Art Hotel Villa Amistà

(via Cedrare 78 - Corrubbio di Negarine - Verona)



Euro 80 a persona



Info e prenotazioni

Ristorante Amistà

t. +39 045 68 55 583

info@ristoranteamista.it