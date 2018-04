Serata culturale Al Calmiere: "Il I Risorgimento veneto tra mito e realtà"

Serata culturale presso la sede dell'associaizone Al Calmiere venerdì 20 aprile alle ore 18.30 dal titolo "Il I Risorgimento veneto tra mito e realtà". Relatore il giornalista Pietro Gobbati:

«Nel quadro di una necessaria revisione storica del primo Risorgimento Veneto (1848/49) s’impone una netta distinzione tra la guerra, territorialmente limitata, che ebbe come protagonisti le due caste militari dell’Impero Asburgico e del Regno di Piemonte e Sardegna, e la guerra, con estensione su tutto il Veneto, che ebbe come protagonisti i volontari veneti, emiliani, toscani operanti spesso come “crociati” e come “corpi franchi” e due divisioni dell’Armata Pontificia.

La prima fu caratterizzata da molte sconfitte generate da errori strategici e tattici e di tradimenti da parte dei prussiani d’Italia, la seconda da insurrezioni che dal Marzo 1848 culminarono nella liberazione delle più importanti città del Veneto, seguite dal crollo di una organizzazione difensiva inesistente e dal ritorno dell’Austria nel volgere di soli cinque mesi dalla ritirata, con l’eccezione di Venezia difesa strenuamente fino al 10 Agosto 1849».