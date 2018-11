Alla Gran Guardia lo spettacolo "Riso fa buon sangue": la comicità al servizio della donazione

Sabato 1 dicembre alle ore 21 si svolgerà presso l’auditorium della Gran Guardia, in centro a Verona, lo spettacolo “Riso fa buon sangue – La comicità per la promozione della donazione del sangue”. Sarà un modo allegro per parlare di donazione, di solidarietà. Un approccio con il sorriso ad una realtà che molto spesso sentiamo lontana da noi, una realtà che dobbiamo invece sentire nostra perché è responsabilità di tutte le persone sane garantire il sangue per la salute della collettività.

Saranno presenti, come in locandina, Max Cavallari, Paolo Franceschini, Klaire, Paolo Favaro, Davide Stefanato e Francesco Damiano. La sigla del tour 2019 dal titolo “Sorridi” verrà cantata al pubblico, per la prima volta, proprio in questa serata, da Stoma Emsi e Galan. Manca meno di una settimana e i posti stanno già andando a ruba. L’ entrata è gratuita ma i posti sono limitati. Hai già prenotato i tuoi?



Info e prenotazioni:

segreteria Avis 0458030103

mail avis.verona@gmail.com

sito www.risofabuonsangue.it