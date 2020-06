"Riscopriamo l’anfiteatro Arena", visite guidate gratuite per cittadini e turisti

Il Comune di Verona in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Verona, Rovigo, Vicenza, in occasione della riapertura dell’Anfiteatro e delle "Giornate Europee dell’Archeologia" (19-21 giugno), ha dato avvio all’attività di valorizzazione del principale monumento cittadino "Riscopriamo l’anfiteatro Arena". I tour, con inizio da venerdì 19 giugno, proseguiranno per tutta la stagione estiva, il giovedì e il venerdì con archeologi dei Musei di Verona e della Soprintendenza, il sabato e la domenica con operatori della Cooperativa Le Macchine Celibi.

Al via dunque dal 19 giugno il ciclo di appuntamenti "Riscopriamo l’anfiteatro Arena", con la proposta di visite guidate gratuite per cittadini e turisti. Il primo appuntamento è fissato per le ore 11.30 di venerdì. Nel rispetto dei protocolli regionali di sicurezza le visite saranno effettuate a piccoli gruppi di massimo 15 persone.

Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria e previo acquisto del biglietto (online o presso la biglietteria nell’arcovolo 5 dell'anfiteatro): vedi prezzi e modalità di acquisto dei biglietti. La durata massima prevista è di un'ora.

Il calendario

Calendario provvisorio delle visite (giugno-luglio)

Giugno

Venerdì 19 Massimo Saracino L’Arena racconta il suo passato archeologico

Giovedì 25 Nicoletta Martinelli L’anfiteatro Arena e le scienze dell'archeologia

Venerdì 26 Antonella Arzone Numismatica e archeologia in Arena

Sabato 27 Macchine Celibi Visita guidata all’anfiteatro

Domenica 28 Macchine Celibi Visita guidata all’anfiteatro

Luglio

Giovedì 2 Massimo Saracino L’Arena racconta il suo passato archeologico

Venerdì 3 Massimo Saracino L’Arena racconta il suo passato archeologico

Sabato 4 Macchine Celibi Visita guidata all’anfiteatro

Domenica 5 Macchine Celibi Visita guidata all’anfiteatro

Giovedì 9 Antonella Arzone L’Arena e l’Imperatore Claudio

Venerdì 10 Antonella Arzone Numismatica e archeologia in Arena

Sabato 11 Macchine Celibi Visita guidata all’anfiteatro

Domenica 12 Macchine Celibi Visita guidata all’anfiteatro

Giovedi 16 Brunella Bruno I nuovi scavi nell’Arena: storie dalla terra

Venerdì 17 Antonella Arzone L’Arena e l’Imperatore Claudio

Sabato 18 Macchine Celibi Visita guidata all’anfiteatro

Domenica 19 Macchine Celibi Visita guidata all’anfiteatro

Giovedì 23 Claudia Cenci Giochi e spettacoli negli anfiteatri romani

Venerdì 24 Antonella Arzone Numismatica e archeologia in Arena

Sabato 25 Macchine Celibi Visita guidata all’anfiteatro

Domenica 26 Macchine Celibi Visita guidata all’anfiteatro

Giovedì 30 Marco Cofani Usi e abusi dell'Arena in tempi moderni

Venerdì 31 Antonella Arzone L’Arena e l’Imperatore Claudio

Informazioni e contatti

Per partecipare alla visita, che avrà una durata massima di un’ora, sarà sufficiente acquistare il biglietto d’ingresso (on-line o all’arcovolo 5) e prenotarsi telefonicamente ai numeri 045 8036353 o 045 597140, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 – il sabato dalle 9 alle13, oppure via mail a segreteriadidattica@comune.verona.it. Prenotazione obbligatoria.

