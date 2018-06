RiPéscati a Pescantina: una serata di musica con Kalamina Sound System

Mercoledì 27 una serata di musica con Kalamina Sound System accompagnerà l'inaugurazione del murales realizzato dai ragazzi a Pescantina. Concediti qualche ora di svago per un aperitivo tra arte, musica e natura!

Il progetto RiPéscati, ideato e realizzato da un gruppo di giovani del Comune di Pescantina, ha coinvolto ragazzi adolescenti del territorio in un laboratorio di street art tenuto da Pablos Graffiti. L'intento del progetto è stato quello di sensibilizzare i ragazzi sul tema dell'attenzione per l'arte e per il bene comune, insegnando loro il senso di rispetto per il pubblico e per un'opinione artistica opportunamente espressa.

Coinvolgendo i ragazzi nella rigenerazione di uno spazio comunale gli si è resi protagonisti della creazione di un nuovo luogo di riferimento per il quartiere di cui potranno godere ed essere custodi.