Rino Capitanata in concerto a Palazzo Camozzini per il suo "Love Journey Tour"

"Love Journey Tour", è questo il titolo dell'ultima fatica di Rino Capitanata, in programna a Verona, presso Palazzo Camozzini, il 18 ottobre alle 20.30. Un concerto dal vivo con suoni, vibrazioni e immagini.

Un'esperienza che coinvolge tutti i sensi e che entra nell'anina grazie all'accordatura degli strumenti a 432 Hz, che induce al benessere psicofisico e al rilassamento riducendo notevolmente i livelli di stress. L’ascolto di queste musiche riduce le tansioni emotive e dona calma e serenità. La musica composta da Rino Capitanata è un potente strumento di cura: nutre l'anima e migliora lo stato di benessere del corpo.

CHI È RINO CAPITANATA - Musicista e musicoterapeuta, da anni approfondisce la musica come veicolo per la guarigione producendo CD e tenendo seminari con illustri personaggi del mondo della spiritualità. Ha composto musica per: Brian Weiss, Doreen Virtue, John Gray, Master Choa Kok Sui, Louise Hay, Deepak Chopra, Dr. W. Dyer e tanti altri. Le sue musiche curative, accordate a 432 Hz, inducono al benessere psicofisico e al rilassamento riducendo notevolmente i livelli di stress. Sul fronte della musicoterapia, sperimenta in vari ospedali italiani l’utilizzo di musiche per risvegliare il processo di autoguarigione e migliorare la sintomatologia. Capitanata compone inoltre brani emozionali per territori o regioni, ispirandosi alla magia dei luoghi, e alla bellezza delle opere d’arte. La CapitanArt Records da lui fondata collabora con musicisti internazionali, psicologi, medici, terapisti e crea per mezzo delle sue produzioni, emozioni e stati di benessere e pace.

Informazioni e contatti

Web: https://www.capitanart.it/verona-concert/

Evento Facebook