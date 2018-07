Riki in concerto al Castello Scaligero di Villafranca

Il 14 luglio è in programma al Castello Scaligero di Villafranca di Verona il grande concerto di Riki. Prosegue inarrestabile il successo del venticinquenne cantautore milanese Riki, che dallo scorso giugno a oggi è riuscito nell’impresa di vendere più di 60.000 biglietti del suo tour invernale, andato completamente sold out.

Ad oggi, Riki, è l’artista italiano che al suo esordio ha venduto più biglietti in minor tempo, per circa 20 tappe del tour ormai sold out da settimane. Un appuntamento per i ragazzi, ma non solo.

I biglietti per i concerti sono disponibili presso le prevendite abituali e su circuito Ticketone.

Per informazioni: www.eventiverona.it

