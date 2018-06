In arrivo la 4^ edizione della rievocazione storica del "Passaggio da Verona dell'Imperatrice Elisabetta d'Austria, detta Sissi"

L’Associazione “Amici del Teatro” di Verona organizza e promuove la quarta edizione della Rievocazione Storica del “Passaggio da Verona dell'Imperatrice Elisabetta d'Austria, detta Sissi", nel viaggio che ella fece nel lontano 1856 da Trieste a Milano.

Per questa edizione è stata invitata per il ruolo dell’Imperatrice Sissi, Alice Rachele Arlanch, Miss Italia 2017, viste le sue origini trentino-altoatesine e, naturalmente, tenendo conto della sua avvenenza.

Programma

Ale 18 del 16 giugno partirà il Corteo dell’Imperatrice dall’ex Arsenale austriaco. Il Corteo è formato da un certo numero di carrozze su cui prenderà posto l’Imperatrice e e il suo seguito in costume d’epoca. Il Corteo verrà affiancato da un gruppo di cavalli e cavalieri che faranno da scorta d’onore. Parteciperà anche un manipolo di comparse in divisa da soldati austriaci, il battaglione “ESTENSE”, diretto da Massimiliano Berchioni Bassani.

Il Corteo attraverserà il ponte merlato di Castelvecchio, via Roma e Piazza Brà (In questa piazza ci sarà una breve esibizione di danze ottocentesche ed una “Promenade” (passeggiata) sul Liston della Piazza).

Proseguimento per Portoni Borsari e Piazza delle Erbe, dove ci sarà un’altra breve esibizione di danze. Il Corteo di carrozze proseguirà per via Cairoli, via Nizza, Sottoriva, per entrare poi in Piazza dei Signori (piazza Dante) dove l’Imperatrice riceverà, oltre agli onori militari, l’omaggio del Sindaco e della Nobiltà Veneta e da tutti i gruppi da danze partecipanti.

La sera, alle 20,30 inizierà il Gran Ballo in onore dell’Imperatrice, nel Salone dei Cavalieri dell’Hotel Due Torri. Nell’intermezzo verrà servita la cena.

La partecipazione alla cena è libera e viene richiesto un contributo di 65 euro. Sono ammessi partecipanti in costume d’epoca o abito da sera. Per questo è necessario una prenotazione all’Associazione o al Desk dell’Hotel Due Torri (045 595044)

Verrà offerto un contributo alla sezione femminile della Croce Rossa di Verona