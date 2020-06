I Ridillo live alla Littorina del Mincio di Salionze

Giovedì 2 luglio alle ore 21.30 si alzerà il sipario sull’edizione 2020 di Musica in Littorina, la rassegna di concerti a cadenza settimanale, con appuntamenti live ogni giovedì sino al 27 agosto alla Littorina del Mincio di Salionze di Valeggio sul Mincio (VR). Saranno i Ridillo, con il loro esuberante connubio di funk e soul, i protagonisti di questo esordio musicale in riva al Mincio. La storica band, punto di riferimento nazionale nel loro genere d’elezione, andrà in scena con Daniele ‘Bengi’ Benati a voce e chitarra, Claudio ‘Shiffer’ Zanoni a cori e tromba, Dario Vezzani al basso, Francesco Savazza a cori e tastiere, Emi Pierro alla batteria.

La musica sarà particolarmente stimolante, ma non è l’unica attrattiva della Littorina, che è anche meta privilegiata per il cicloturismo, la vita di fiume, la buona tavola, il tutto in un notevole contesto paesaggistico. L’ingresso è libero, a numero limitato, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Musica in Littorina, inoltre, si impegna a sostenere l’Associazione Bambino Emopatico Oncologico) con una raccolta fondi che saranno destinati ai bambini seguiti dall'ABEO. Dal 1991 i Ridillo sono il suono del funk e del soul made in Italy. Aggiungendo un po’ di jazz, afro-brasil, folk e lounge ai precedenti ingredienti, si ottiene un cocktail pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia, capace di episodi dolci quanto di momenti sfrenati. I testi dei loro brani originali sono arguti, allegri, ironici, capaci di creare forti connessioni con le cover, tanto da far sembrare queste ultime scritte appositamente per loro...Ad appena un anno dalla sua formazione, nel 1992 la band arriva seconda nel concorso ‘‘Yamaha Music Quest’’, che si svolge in Giappone. Nel 1994 il gruppo vince invece il primo trofeo della trasmissione Roxy Bar condotta da Red Ronnie su Videomusic. Nel 1996 arriva l’album d’esordio, il primo di una decina di dischi di inediti apparsi sino a oggi.

I Ridillo hanno collaborato in numerose occasioni con Gianni Morandi, mentre nell’ultimo decennio si sono bene inseriti nel cinema e la tv: nel 2010 la loro “Zanzara Party” è diventata sigla del programma La Zanzara su Radio 24, mentre nel 2011 ricevono la commissione per la sigla di Suoni d’Estate (RAI Radio 1). Quest’anno, poco prima dell’estate, I Ridillo hanno pubblicato un nuovo singolo, “Arriva la bomba”, rifacimento del famoso brano di Johnny Dorelli. La cover dei Ridillo è stata inserita nella colonna sonora del film Si muore solo da vivi, di Alberto Rizzi, uscito il 19 giugno.

Informazioni e contatti

La Littorina del Mincio via Gardesana Nord 241, Salionze di Valeggio sul Mincio (VR).

Web: www.lalittorinadelmincio.it

email: info@lalittorinadelmincio.it

tel. 045 4852921

Ingresso libero a numero limitato con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù.