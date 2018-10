Il riconoscimento come nutrimento del cuore e della mente

Sentirci riconosciuti è un bisogno, oltre che un nutrimento, per la nostra mente. Lo ricerchiamo continuamente perché è “pane per la vita”. La giornata formativa vuole offrire spunti di riflessione per stimolare la propria consapevolezza, riconoscendosi un ruolo da protagonista nel nutrire cuore e mente.

NOTE ORGANIZZATIVE

Data: Domenica 25 Novembre 2018

Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)

Conduttrice: dott.ssa MATTEA CORSI, Psicologa Psicoterapeuta

Quota di partecipazione: euro 50,00 + IVA



Per informazioni ed iscrizioni, si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30

per telefono: 045 913765 o via mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it