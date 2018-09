Il 17 febbraio alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Riccioli d'oro e i tre orsi" al teatro stimate per la rassegna Famiglie a Teatro. Una bambina curiosa e un po’ impertinente trova nel bosco una deliziosa casetta, decide di entrarvi e scopre che appartiene a tre Orsi: uno minuscolo, uno grande e uno grandissimo, usciti per una passeggiata nel bosco in attesa che si raffreddi la colazione. Senza chiedere il permesso mangia la loro zuppa, si siede sulle loro sedie e si mette a dormire nei loro letti! Improvvisamente gli orsi rientrano a casa…e allora, cosa succederà? Una fiaba che spiega con semplicità il rispetto per gli altri.