Lo showman Riccardo Rossi al Teatro Salieri per lo spettacolo "W le donne"

Venerdì 13 dicembre 2019 alle 20.45 e secondo appuntamento della rassegna di Teatro Brillante con lo spettacolo "W le donne" interpretata dallo showman Riccardo Rossi, autore anche dello spettacolo assieme ad Alberto Di Risio; ideazione scene e regia Cristiano D’Alisera, disegno luci Marco Vignanelli, realizzazione scenografica Ferruccio Caridi.

Ore 20, al Ridotto del Teatro, presentazione dello spettacolo con Marianna Peluso, giornalista.

«La donna è la prima persona che conosciamo al mondo! Maschi o femmine è uguale: è sempre lei il nostro primo incontro. Ma se le bambine crescendo diverranno sempre più “colleghe” della madre (prima o poi faranno un figlio anche loro) i maschi si ritroveranno per tutta la vita a fare i conti con “quell’essere” che li ha generati. Ma i ruoli nel corso degli anni cambieranno, dopo la madre conosceranno la tata, la sorella, la nonna, la maestra, la fidanzata, la moglie, la figlia e così via, senza dimenticare ovviamente la più temuta: la suocera! Grazie a tutti questi incontri con le donne nel corso della sua vita, all’uomo non resterà altro che fare l’unica cosa che non avrebbe mai voluto: crescere».

Informazioni e contatti

Web: www.teatrosalieri.it

Biglietti: da 14 a 25 euro; per gli under 18 prezzo speciale di 8 euro per ogni categoria di posto.

I biglietti sono in vendita anche al telefono, con carta di credito; online, www.teatrosalieri.it