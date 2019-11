A Bovolone in scena lo spettacolo di Ippogrifo "Riccardo Perso"

Sabato 30 Novembre torna in scena "Riccardo Perso", lo spettacolo di Ippogrifo Produzioni scritto e diretto da Alberto Rizzi, in occasione di To.Mo. 2019 – Torna la Mostra del libro – “Un Sogno” a Bovolone, un evento organizzato dal Comune di Bovolone in collaborazione con il gruppo Bovolone Cultura e la Proloco di Bovolone.

L’autore di Sic Transit Gloria Mundi, lo spettacolo che ha portato Ippogrifo all’attenzione dei festival e della critica nazionale ricevendo premi e consensi unanimi, si rimette in gioco portando in scena un testo originale ed inedito. "Riccardo Perso" è una piece per due attori che prende spunto dalla vita e della storia di Riccardo III di York, re inglese del XV secolo, protagonista del noto dramma shakespeariano omonimo. In scena Chiara Mascalzoni, la Papessa di Sic Transit Gloria Mundi, affiancata nel ruolo di Riccardo da Diego Facciotti, attore veronese già nel cast dei precedenti spettacoli di Ippogrifo Molto piacere, Casanova e Iliade.

Informazioni e contatti

Web: www.ippogrifoproduzioni.com

Mail: infoippogrifo@gmail.com

Facebook Ippogrifo Produzioni

Instagram ippogrifoproduzioni