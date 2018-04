Prima regionale dello spettacolo "Riccardo III" inserito nella 4^ edizione del festival Shakespeare Week

Il 25 aprile va in scena per la prima regionale lo spettacolo "Riccardo III" inserito nella 4^ edizione del festival Shakespeare Week.

Raccontare Shakespeare, capitolo primo. Chi non conosce William Shakespeare? Tutti! Almeno di nome. Ma quante opere si conoscono di Shakespeare? Forse non tante, ma almeno Romeo e Giulietta, Amleto, Otello… e forse qualcun’altra. Di quante, fra quelle conosciute, almeno per il nome, si potrebbe raccontare la trama? Forse di una o nessuna.

Queste, assieme alla passione per le opere di Shakespeare, sono le prime riflessioni che abbiamo fatto, cioè capire realmente quanto l’opera di Shakespeare fosse conosciuta, i suoi lavori sono stati proposti in mille maniere differenti e tutte interessanti, ma non c’è un equilibrio paritario fra la popolarità dell’autore e la conoscenza reale delle sue opere. Far conoscere in una maniera più “semplice” “popolare” e “accattivante” l’opera di Shakespeare per noi è stimolante.

Quindi si è presentata l’occasione di proseguire la ricerca che abbiamo fatto con il lavoro precedente (“Le penne dell’Orco”, che ha riscosso un notevole successo da parte del pubblico) trovare una forma di narrazione e interpretazione che gioca e rende più semplice la comprensione delle trame più intricate, lo spettacolo teatrale è basato, anche, su piccole gag fra gli attori che si trasformano nel gioco tradizionale del clown Bianco e dell’Augusto.

Ovviamente si tratta di un lavoro studiato in ogni dettaglio, sia nella sua dinamica che nella costruzione. Il lavoro raccoglie le caratteristiche, per noi essenziali, che sono: tradizione popolare, narrazione e opera classica. Riccardo III è uno dei testi più potenti e più incisivi che abbia scritto Shakespeare, il suo svolgimento crea una gamma di emozioni e situazioni vastissima, è un concentrato di adrenalina, introspezione e cattiveria che non ha eguali, per cui ci è sembrato perfetto per essere la prima opera shakespeariana da rappresentare.



REGIA: Alberto Guiducci

ASSISTENTE ALLA REGIA: Chiara Cicognani

LUCI: Simone



PRODUZIONE: Compagnia Korekanè, Rimini



ATTORI:

Alberto Guiducci

Tiziano Paganelli



