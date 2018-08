"Ri-viviamo la preistoria" di 6000 anni fa al villaggio preistorico del parco naturale "Valle del Menago"

Domenica 9 settembre il Villaggio preistorico prende vita! Archeologi sperimentalisti ed archeotecnici popoleranno le capanne e gli spazi aperti del villaggio portando in scena la vita quotidiana del Neolitico, in un vero e proprio viaggio nel passato. Forti di anni di studio e di riproduzione dei ritrovamenti archeologici provenienti dal territorio di Bovolone e dai Comuni limitrofi, gli abitanti del villaggio riproporranno le tecniche di lavoro di circa 6000 anni fa: scheggiatura della selce, levigatura della pietra, lavorazione dell'argilla e dell'osso, preparazione di alimenti, intreccio, tessitura, assemblaggio di frecce e vari utensili di caccia e non solo...

Durante la giornata avranno luogo scene di vita quotidiana, dimostrazioni, visite guidate alle capanne e l'esperienza sensoriale "I Suoni attraverso l'Uomo", un suggestivo percorso sonoro ascoltando le riproduzioni di strumenti musicali preistorici... E per i bambini sono previsti laboratori a tema per tutti i gusti, per diventare dei provetti mini-preistorici!

Una volta ritornati al presente, gli ampi spazi del Parco Valle del Menago consentiranno di rilassarsi con una passeggiata nel verde, una visita ai tanti animali che lo abitano e - perché no? - un pic-nic per pranzare o fare merenda nelle aree attrezzate o direttamente sull’erba!

Orario di apertura del Villaggio preistorico (Parco Valle del Menago a Bovolone - VR): dalle 10 alle 19.

Ingresso al Villaggio: 5 €, gratuito fino ai 3 anni. Laboratori per bambini (inclusi nel biglietto di ingresso): tiro con l’arco, tessitura, prove di accensione del fuoco e lavorazione dell'argilla. Attività per tutti (inclusa nel biglietto di ingresso): "I Suoni attraverso l'Uomo": I turno alle 11.30, II turno alle 14:30 e III turno alle 15:30. L'attività è riservata ad un massimo di 25 persone per turno, perciò è consigliata la prenotazione telefonica o via mail.

Per tutte le informazioni a riguardo seguite le pagine Facebook Villaggiopreistoricoparcomenago e Tramedistoria oppure contattateci alla mail tramedistoria@gmail.com o telefonando al numero +393476427727

Gallery