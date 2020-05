Ri-Partenze: incontro dedicato al mondo dello spettacolo e degli eventi

Venerdì 29 maggio, torna Ri-Partenze, la rubrica virtuale settimanale di Giandomenico Allegri in vista delle Elezioni regionali del Veneto 2020. Si parlerà della ripartenza del mondo dello spettacolo e degli eventi, settore fortemente stravolto a causa dell’emergenza Covid, mettendo allo stesso tavolo Matteo Orfini, deputato e membro della Commissione Cultura della Camera, con alcuni rappresentanti del mondo dello spettacolo veronese: Cecilia Gasdia, sovrintendente di Fondazione Arena di Verona, Demetrio Chiappa, presidente di DOC Servizi, Chiara Chiappa, consulente del lavoro e presidente della Fondazione Centro Studi Doc, Fabio Fila presidente STEA e coordinatore tavolo sicurezza FAS.

Secondo i decreti ministeriali il mondo dello spettacolo potrà ripartire dal 15 giugno, ma i protocolli per garantire la sicurezza sanitaria hanno delle regole che ci fanno in alcuni casi totalmente ripensare a come fare spettacolo. Spiega Allegri: «Vogliamo puntare i fari sul mondo dello spettacolo, perché esso coinvolge lavoratori e famiglie, ma rappresenta anche un genius loci per il nostro Paese, un’arte che caratterizza il nostro modo di essere e la nostra identità».

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/giandomenicoallegripd/