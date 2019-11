Dai laboratori di Zelig al palco di Modus "Revolusciò"

Nuovo appuntamento al Modus, il teatro di piazza Orti di Spagna, con lo spettacolo di cabaret “Revolusciò" dei "Quelli Dopo", in programma mercoledì 6 novembre alle ore 21. Revolusciò nasce dalle diverse esperienze dei tre componenti del gruppo e dai tanti anni passati insieme sui palchi del nord Italia: dal teatro al musical, dal cabaret alla stand up comedy, dai laboratori di Zelig fino alle televisioni locali e alla gestione del Verona Comedy Lab.

Lo spettacolo dei "Quelli Dopo" spazia dagli sketch corali ai monologhi, dai personaggi presi dalla vita di tutti i giorni fino alle gag visual, seguendo quella che è la naturale impostazione del cabaret, ovvero uno proposta varia e mai ferma che diventa a tratti parte integrante e fondamentale della comicità del gruppo. Il gruppo "Quelli Dopo" nasce nel 2014 dall’unione di diverse esperienze teatrali e cabarettistiche. Debutta al CabarEst Ridens Factory, poi Zelig Lab On The Road a Mogliano Veneto e negli anni si è consolidato su tre elementi fissi, con collaborazioni con altri comici.

Partecipa a serate in piazze, teatri, locali e spazi off. Ha dato vita ad alcune realtà sul territorio veronese e partecipato alla trasmissione Strike! su Tele Venezia. Dal 2017 organizza il Verona Comedy Lab, il laboratorio comico della città scaligera che dà la possibilità ad emergenti e professionisti di salire sul palco e testare pezzi e battute e che in questi anni ha avuto modo di ospitare comici alle prime armi, ma anche ospiti di valore indiscusso da Zelig e Colorado come Omar Fantini, Rita Pelusio, Laura Magni, Luca Klobas e tanti altri.

