Raphael Gualazzi, Omar Fantini e la band 60 Lire per lo spettacolo benefico "Respiro d’aprile"

Saranno Raphael Gualazzi, Omar Fantini e la band 60 Lire gli ospiti della serata “Respiro d’aprile”, spettacolo a scopo benefico, a sostegno della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è per sabato 7 aprile, alle 21, in Gran Guardia. L’ingresso è libero, con donazione minima di 25 euro.

Sul palcoscenico si alterneranno il cantautore e pianista Raphael Gualazzi, che proporrà, per l’occasione, i suoi più grandi successi, il conduttore televisivo e comico di Colorado Omar Fantini e la band 60 Lire. Presenteranno Paolo Franceschini e Mattia Casarin.

L’iniziativa, organizzata dalla delegazione veronese della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune, sosterrà il progetto di ricerca FFC Task Force For Cystic Fibrosis. Lo studio, condotto in sinergia con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e l’Istituto G. Gaslini di Genova, mira a trovare il farmaco per la cura della mutazione più diffusa nella malattia genetica. È in fase di avvio la fase preclinica con l’obiettivo finale di giungere, nel 2019, a uno studio sui malati, impiegando la combinazione di farmaci risultata più efficace e più sicura.

L’evento è stato presentato in sala Arazzi. Presenti, oltre all’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco, il direttore scientifico della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Gianni Mastella e il direttore artistico della serata Paolo Franceschini.

“Uno spettacolo che saprà coniugare il divertimento alla beneficienza – ha spiegato Bertacco –, per questo sono certo che i veronesi risponderanno numerosi. È importante, infatti, sostenere progetti di ricerca che rappresentano per tutti i malati una speranza e un passo verso il futuro, oltre che una migliore qualità della vita”.

Per informazioni sull’evento e prenotazioni contattare Patrizia Ruffo al numero 3336888161 e Giusy Buemi al numero 3465121780, oppure inviare una mail all’indirizzo giusy.buemi@ fibrosicisticaricerca.it.