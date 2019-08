Respect Soulband in concerto a Cadidavid

Inizia a Cadidavid una nuova ed eccitante avventura. La musica dell'anima è la linfa che alimenta l' entusiasmo di questa nuovissima band!

La storia del Soul tutta in uno Show! Da Ray Charles a Marvin Gaye, da Otis Redding a Stevie Wonder, da Michael Jackson ai Simply Red, attraverso le evoluzioni che ne hanno caratterizzato il genere dagli anni '60 fino ad oggi con un sound elettrico e suadente i Respect rendono così il loro tributo alla musica dell'anima. ll loro primo live concert! Venite a conoscerli non vi deluderanno.

QUANDO? Domenica 8 Settembre

DOVE? Alla Sagra di Ca' Di David - Via Dei Santi (Vecchio campo sportivo)

A CHE ORA? Alle 21.

Dalle 19 saranno in funzione gli stand enogastronomici.

Informazioni e contatti

Web: http://respectsoulband.it