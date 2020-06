"Remembering Excalibur" all’Amen con il Mario Cammelleri trio

Trentasette anni e non sentirli. È il tempo trascorso dall’epopea Excalibur, che periodicamente Ferruccio Carnevale riporta alla memoria degli “excaliburiani” con feste come “Remembering Excalibur” di venerdì 3 luglio all’Amen in viale dei Colli 27 sulle Torricelle. Negli anni Ottanta Verona pullulava di vip e star, grazie alla kermesse televisiva più seguita al tempo, il Festival bar, che aveva individuato il suo punto di ritrovo All'Excalibur di San Bernardino.

Tutta la “Verona bene” aveva trovato il club di classe in cui si incontravano personaggi del calibro di Fabrizio de Andrè con Dori Ghezzi, i Simply Red, Jovanotti, The Cadillac, Frankie Goes to Hollywood, Claudio Cecchetto, Sandy Marton, campioni di Formula 1, Jerry Calà, Umberto Smaila, Franco Oppini, Alba Parietti, Umberto Tozzi, Edoardo Bennato, Fiordaliso, Rudy Rotta, i campioni dell’Hellas dello scudetto e una moltitudine di altre star. L'Excalibur è stato il primo locale in Italia a adottare la formula del quattro in uno: american bar con musica dal vivo, ristorante aperto fino alle 2 di notte, discoteca e sala cinema.

All’Amen si rivivrà quell’epoca spensierata degli anni Ottanta, di opulenza quando l’Italia era la quinta potenza economica mondiale, con la voglia di stare assieme, di condividere i bei momenti che andavano dalla buona tavola alla buona musica, ricordando anche chi non c'è più come il dj Alex Baroni, il grande bluesman Rudy Rotta, Christopher “Goky” Mallaby, figlio della spia inglese ricordata nel film “Il viaggio del re” e fratello della prima cantante dei Gatti di vicolo Miracoli, Spray. Protagonisti musicali saranno il Mario Cammelleri trio con Mario al piano, Ivano Avesani al contrabbasso e Fabio Cobelli alla batteria.

Per informazioni e prenotazioni telefono 329 1833617.