Religio al Centro Studi Campostrini: il ruolo dell’angelo nel Medioevo bizantino, latino e islamico

Cogliere la valenza storica, dottrinale e artistica della figura dell’angelo, squisitamente mitologica, che entra attraverso l’osmosi culturale dal mondo antico, da quello mesopotamico al mondo iranico, a quello greco a quello ebraico, e nel cristianesimo attraverso la mediazione ebraica. È questo l’obiettivo del ciclo d’incontri “Religio” curato da Pier Angelo Carozzi, studioso delle religioni, durantecon l’appuntamento dal titolo “” alladi Verona, in via Santa Maria in Organo, 4 . Ingresso libero.