Al Teatro Nuovo di Verona lo spettacolo "Le regole per vivere"

Dal 17 al 20 dicembre 2019 alle ore 21 va in scena presso il Teatro Nuovo di Verona lo spettacolo "Le regole per vivere" di Sam Holcroft, per la regia di Antonio Zavatteri.

In scena, a parte un cambio, gli stessi attori di Le prénom – Cena tra amici che tanto successo ha riscosso lo scorso marzo al Nuovo: Lisa Galantini, Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide Lorino, Orietta Notari, Aldo Ottobrino, Caterina Tieghi. Lo spettacolo mette in scena un pranzo di Natale di una famiglia particolarmente logorata: da una parte genitori anziani pieni di manie, dall’altra figli non più giovanissimi gonfi di rancore nei confronti di papà e mamma, incastrati in relazioni di coppia complicate e frustrati da vite professionali che non hanno avuto il fulgore previsto in gioventù.

«Tutti quanti – spiega Zavatteri – caratterizzati da modalità di comportamento che fanno di loro delle “maschere profondamente umane in cui è facile riconoscersi. Sam Holcroft riesce a costruire un’impressionante e originale macchina teatrale: mette noi spettatori in una condizione di gioco attivo comunicandoci, con scritte e cartelli, determinate caratteristiche dei personaggi legate a tic e nevrosi che li determinano. Una sorta di dissezione dei comportamenti e delle relazioni, che produce un’architettura comica di incredibile efficacia. Una festa – conclude – che pian piano diventa una disastrosa giornata particolare».

Informazioni e contatti

Web: https://www.teatronuovoverona.it/event/le-regole-per-vivere-2/