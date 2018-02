Degustazione guidata dei Lugana di Ca' Lojera e cena Gourmet con possibile visita in Cantina

Amanti del Lugana... questa serata fa per voi! Lugana Metodo classico, Lugana DOC (affinamento in acciaio), Lugana Superiore DOC (affinamento in botte grande), Lugana Riserva DOC del Lupo (affinamento in acciaio) e una pregiata Annata Storica del 1999 (affinamento in barrique) accompagneranno le creazioni di cucina italiana contemporanea di Andrea Costantini studiate appositamente per l'evento. Il Passito "Ravel" (90% trebbiano di Lugana, 10% Malvasia) concluderà la cena.

Il Lugana quando è giovane è fragrante e floreale; quando invecchia, grazie soprattutto alla composizione argillosa del terreno in cui nasce e cresce, diviene minerale. Ambra Tiraboschi, patrona della Cantina Ca' Lojera ci condurrà nella degustazione, Andrea Costantini ci racconterà il perchè delle sue scelte gastronomiche.

Programma:

ore 16.00

visita alla cantina Ca'Lojera nel cuore del Lugana (facoltativa, da confermare al momento della prenotazione)

ore 20.00

inizio serata con aperitivo all'American Bar

degustazione guidata dei vini

cena gourmet firmata Andrea Costantini



Costo della serata: 60 euro a persona, comprensivo della visita in Cantina. Menù e lista vini disponibili a breve su www.regiopatio.it

Info e prenotazioni: T.+39 045 7255977 - info@regiopatio.it. Saranno considerate effettive solo iscrizioni telefoniche o via mail, grazie.