Regio Patio incontra a Garda i Franciacorta di Monte Rossa

Sabato 23 giugno, l’elegante cucina di Andrea Costantini interpreta le bollicine di Monte Rossa, cantina storica della Franciacorta dove cura artigianale sposa una mentalità imprenditoriale senza compromessi.



Comunicatore e visionario, Emanuele Rabotti, patron di Monte Rossa, nel 2017 è nominato dal Corriere della Sera “Vignaiolo dell’Anno”. Premiato per essere il primo e unico a produrre solo bollicine senza cedere ai bianchi fermi, decidere con fermezza di introdurre i millesimati, firmare investimenti importanti in tecnologia come “Enolift” (saliscendi per il vino che, sfruttando la forza di gravità, riduce al minimo l’utilizzo di pompe e quindi protegge il vino dall’ossidazione), Rabotti segue le orme dei genitori Paola Rovetta e Paolo Rabotti, fondatore del Consorzio di Tutela del Franciacorta.



Dal 1986, è alla guida della cantina, che oggi produce 500 mila bottiglie l’anno da 75 ettari vitati sviluppati nella rigogliosa fascia collinare che cinge il lago d’Iseo. I terreni sono morenici di origine glaciale, capaci quindi di donare ai vini la perfetta dose di sapidità ed eleganza.



Ad Andrea Costantini lo sfizioso compito di interpretare questi pregiati vini con il suo inconfondibile stile. La serata prevede infatti la degustazione dei più rinomati franciacorta di Monte Rossa, guidata da Emanuele Rabotti in persona; un’occasione unica e divertente per sentire uno dei più audaci ed innovativi progetti italiani del mondo del vino raccontato direttamente dal patron della cantina. Seguirà cena gourmet ideata dall’executive chef, in cui ogni vino sarà interpretato da un piatto creato appositamente per la serata.



Andrea Costantini da 10 anni esprime al Regio Patio la sua personale visione di cucina italiana contemporanea. Di origini friulane, vanta esperienze importanti come 10 anni da sous chef del maestro Bruno Barbieri ed esperienze con stellati internazionali come Othmar Schleger. Attraversa liberamente tecniche di matrice francese e fascinazioni internazionali ed esprime il suo stile in sapori nitidi e bilanciati. Appassionato ricercatore di materie prime d’eccellenza varia la sua carta circa 8 volte l’anno per seguire con attenzione le stagioni. Propone piatti di ricerca, letture bilanciate di prodotti del territorio e piatti dedicati alle primizie del momento.



MENU e VINI IN DEGUSTAZIONE



Aperitivo di Benvenuto in Terrazza a buffet con

Oliva con nocciolo | Spiedo di Diaframma alla brace | Salmone del Danubio, Burro affumicato e Ravanello | Frittella di baccalà | Tartelletta Burrata e Olio | Ciabatta e Mortadella



ad accompagnare

“P. R. BRUT” Blanc de Blanc



—



Ostrica di lago



Battuto di Gamberi rossi, insalata russa cocco e lime



Orecchia croccante VS Mela senapata



ad accompagnare

Franciacorta “SALVÀDEK” Extra Brut Millesimato 2011



—



Ravioli di malto e zabaione, Cicorie e Salmerino affumicato



ad accompagnare

Franciacorta “FLAMINGO” Rosé Bru



—



Coregone e Animella, fusillo cacio e pepe di mandorla



ad accompagnare

Franciacorta “CABOCHON” Brut Millesimato 2012



—



Banana, Rum e Gorgonzola



ad accompagnare

Franciacorta “COUPÉ” Brut Nature



—

Frutta Kadō in Terrazza

Inizio ore 20.30

Costo della serata: 75 euro a persona.

Raffinatezza, morbidezza ed identità rendono questi vini particolarmente apprezzati. Merito certamente anche del loro personalissimo progetto di comunicazione. «Per troppo tempo il mondo del vino si è rivolto agli addetti ai lavori - spiega Rabotti - Era ora di parlare al pubblico». Nascono così il fumetto che evoca il famoso Diabolik per il lancio del non dosato Coupé, le capsule dei tappi che richiamano colorate palle da biliardo, l’etichetta del pregiato Cabochon realizzata in argento dal gioielliere Buccellati. La prima bottiglia di questo pregiato vino fu stappata da Rabotti nel 1992 con Frank Sinatra durante un’elegante serata di charity a Palm Desert. Fu subito notizia.