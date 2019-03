Il ristorante Regio Patio a Garda incontra le birre belghe che hanno fatto storia

Sabato 30 marzo vi aspetta una serata di alta ricerca gastronomica: Antonio Canale, Beer culture rinomato a livello internazionale, ci proporrà una selezione di “introvabili” birre artigianali, che hanno fatto storia nella grande tradizione belga; al nostro executive chef Andrea Costantini, lo sfidante compito di esaltarne sentori e unicità, con abbinamenti di gusto contemporaneo studiati appositamente per ogni etichetta.



«La birra è da sempre una mia grande passione, ma è soprattutto dopo l’incontro con un gran maestro degustatore come Antonio Canale che ho scoperto come “rifermentazioni in botti”, “speziature” e “fermentazioni spontanee” creino prodotti che vanno molto “oltre” il concetto comune di “birra”. Gli assaggi fatti con lui mi hanno emozionato, stimolato, divertito. Di qui, l’idea di organizzare una serata per far sperimentare anche ai miei ospiti queste “birre insolite”, abbinandole ai prodotti che più amo, come il pesce di lago. Accompagnerò ad esempio la “Lambicus Blanche” di Timmermans, birra bianca a fermentazione spontanea, con uno dei miei “classici” che più ha riscosso successo, l’Ostrica di lago: l’essenza dei sapori del Garda, racchiusa in un boccone, da assaggiare con la stessa voluttà e reverenza che si è soliti avere per l’ostrica. Il resto… sorpresa! Ma vi assicuro che sarà una serata da ricordare».



Antonio Canale, da 25 anni si occupa di birra, prima da ristoratore quindi come responsabile del comparto birra per alcuni dei più importanti importatori italiani. È formatore per i corsi sommelier ASPI e consulente per la gestione delle "Carte Birra" di numerosi ristoranti stellati.



Andrea Costantini da 10 anni esprime al Regio Patio la sua personale visione di cucina italiana contemporanea. Di origini friulane, vanta esperienze importanti come 10 anni da sous chef del maestro Bruno Barbieri ed esperienze con stellati internazionali come Othmar Schleger. Attraversa liberamente tecniche di matrice francese e fascinazioni internazionali; esprime il suo stile in sapori nitidi e bilanciati. Appassionato ricercatore di materie prime d’eccellenza varia la sua carta circa 8 volte l’anno per seguire con attenzione le stagioni.

MENU e BIRRE IN DEGUSTAZIONE

Stuzzichi di Benvenuto:

Arrosticini di Diaframma e Mosto cotto

Tempura di Ostrica e Marinata speziata

Radici agrodolci e Crema d'Olio

saranno accompagnati da

Deus Brut Des Flandres

la prima birra prodotta in stile "Metodo Classico"

---

Ostrica di Lago

Storione e Caviale

saranno accompagnati da

Timmermans Blanche Lambicus

la prima birra di frumento nella storia delle birre a fermentazione spontanea

---

Ravioli di Malto, Radicchi di campo, Orzo, Sanguinaccio e Zabaione

saranno accompagnati da

Straffe Hendrik Tripel

considerata ancora oggi in Belgio la migliore nel suo stile, è il prodotto "storico" del birrificio De Halve Maan, che ha origini nel 1500

---

Costina di Cinghialetto laccata ai Frutti di bosco, Purè di Patate alla Vaniglia

saranno accompagnati da

Liefmans Goudenband

birra stile Bourgogne, maturata a lungo in botti di Rovere

---

Legno di Ciliegio

sarà accompagnato da

Straffe Hendrik Heritage

IN ESCLUSIVA per la serata: l'annata proposta (2017), non è più reperibile sul mercato. La produzione annua si limita infatti a circa 300 ettolitri.

---

Piccole Dolcezze della nostra Pasticceria

saranno accompagnate da

Thomas Hardy’s Vintage Ale

edizione limitata per celebrare i 50 anni di questa storica birra inglese (voluta come "eccezione" dallo chef). Matura a lungo in botti di rovere.



Inizio ore 20.00 | Costo della serata: 65 euro a persona.

Info e prenotazioni: T.+39 045 7255977 - info@regiopatio.it. Saranno considerate effettive solo iscrizioni telefoniche o via mail, grazie. Per chi vuole fermarsi per la notte dopo l'evento: pacchetto soggiorno dedicato su www.regiopatio.it.

