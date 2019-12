"La regina delle nevi", spettacolo per bambini a Caldiero

Sabato 21 dicembre, alle ore 16, ci sarà un nuovo appuntamento della rassegna "Divertiamoci a Teatro… e non solo!" organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Caldiero in sinergia con la compagnia teatrale "La Moscheta". Presso il Teatro Parrocchiale andrà in scena lo spettacolo per bambini "La Regina delle Nevi", una produzione "Il Nodo Teatro" con regia di Raffaello Malesci.

Freddo, neve, vento e bufera: niente può fermare la risoluta Gerda (Elisa Benedetti), disposta a tutto per salvare l’amato fratello Kay (Fabio Tosato) dalle grinfie della misteriosa Regina delle Nevi (Danilo Furnari) che lo ha rapito e condotto nel suo castello in Lapponia. Maghi, cornacchie, briganti e persino un coniglio parlante (Fiorenzo Savoldi)… Gerda è pronta ad affrontare ogni avventura!

La celebre fiaba di Hans Christian Andersen si trasforma in uno spettacolo affascinante e allegro pronto a ribaltare i classici canoni dei racconti per bambini. Questa è infatti una favola di coraggio al femminile dove i ruoli di vittima e salvatore sono rovesciati, dove non è la mancanza di paura a fare di Gerda un’eroina, ma la sua volontà di non darsi mai per vinta, di continuare a credere, di voler a tutti costi salvare suo fratello Kay.

L’amore fraterno è allora il vero protagonista della storia… quel legame talvolta bistrattato e quasi invisibile che, nonostante litigi e differenze, rimane indissolubile e dona a Gerda, come a tutti noi, una forza d’animo che non credevamo nemmeno di avere.

Informazioni e contatti

Ingresso libero

Web: http://www.ilnodo.com