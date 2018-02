Red Canzian in Feltrinelli presenta al pubblico il nuovo album "Testimone del tempo"

Martedì 20 febbraio 2018 alle ore 15.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018, ospite Red Canzian che presenta al pubblico il suo nuovo album di inediti "Testimone del tempo". Ingresso libero e gratuito all'evento. Acquista il CD alla Feltrinelli di Verona e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie (*1 pass per ogni CD acquistato fino a esaurimento).

Testimone del tempo contiene 13 brani che riassumono il viaggio della carriera di Red Canzian, con chiari riferimenti ai suoi inizi all’insegna del rock, e vanta testi firmati da Renato Zero, Ivano Fossati, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Fabio Ilacqua, Vincenzo Incenzo e Miki Porru. «Alla fine del viaggio ci vuole coraggio... – racconta Red Canzian in merito al suo nuovo progetto solista – per ripartire e guardare verso un orizzonte diverso... e le forze e le certezze le riconosci nelle passioni dell’inizio, in quella musica che, da ragazzino, ti ha fatto sognare di diventare, un giorno, una rock star».