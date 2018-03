"Recital CanTango", omaggio a Schipa e Gardel al Teatro Salieri di Legnago

Sabato 24 marzo 2018 alle 20.45, quarto appuntamento della rassegna di musica al Teatro Salieri di Legnago, con "Recital CanTango, omaggio a Schipa e Gardel.

Saranno interpreti di questa straordinaria serata, il tenore Fabio Armiliato, accompagnato al pianoforte da Fabrizio Mocata, Ana Karina Rossi voce recitante, Gino Zambelli bandoneon, Gen Llukaci violino, Gianmarco Scagliacontrabbasso, ballerini e coreografie “Los Guardiola”.

Dall’incontro di un celebre tenore lirico con un brillante pianista e arrangiatore di tango, nasce una nuova idea di spettacolo. Anzi, un abbraccio ideale tra tango e melodramma: una nuova forma di espressione artistica che si presenta anche come un virtuale contenitore in cui sono narrati gli avvenimenti storici e i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, molti dei quali di origine italiana, che hanno dato vita e lustro a una meravigliosa forma d’arte all’inizio del secolo scorso: la Canzone del Tango. Tito Schipa e Carlos Gardel, cantanti, attori ed entrambi compositori, sono gli ispiratori di questa serata che invita alla scoperta del “recitar cantando” e di tutta la poesia in musica. Oltre alle più popolari e famose tango canciones firmate da Gardel, anche brani meno conosciuti al grande pubblico composti dal tenore Tito Schipa, recuperati e riproposti al pubblico con nuovissimi arrangiamenti a quasi 100 anni dalla loro ultima esecuzione.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro

Conversazioni sul concerto con Elena Filini, musicologa

Biglietti: da € 14 a € 25; per gli under 18, prezzo speciale di 8€ per ogni categoria di posto. I biglietti sono in vendita anche al telefono, con carta di credito; online, www.teatrosalieri.it

Gli interpreti

FABIO ARMILIATO

Fabio Armiliato è uno dei tenori più importanti della scena lirica internazionale, acclamato dal pubblico grazie alla sua particolare vocalità, al suo impressionante registro acuto e alla sua innata musicalità, senza dimenticare le sue qualità di attore, il suo istinto drammatico e il grande carisma che infonde ai suoi personaggi. Nato a Genova, ha iniziato la sua brillante carriera nel 1984 e ha cantato, conquistando i pubblici dei maggiori teatri del Mondo. Al 1993 risale il debutto al Metropolitan Opera House di New York con Il Trovatore, teatro in cui è tornato in seguito con Aida, Cavalleria rusticana, Don Carlo, Simon Boccanegra diretto da James Levine, Toscae Madama Butterfly. Nel suo lungo percorso artistico ha debuttato nel 1995 con il Mefistofele di Boito diretto da Riccardo Muti e ha cantato in tutti i teatri più importanti del mondo Dall’anno 2000, con la collaborazione artistica con il soprano Daniela Dessì, che è stata sua anche compagna di vita, si è venuta a creare una delle coppie artistiche più importanti della storia dell’Opera Lirica mondiale di tutti i tempi, ottenendo insieme a lei trionfi memorabili soprattutto in opere come Andrea Chénier, Adriana Lecouvreur, Aida, Don Carlo, Norma, Manon Lescaut, Fanciulla del West e soprattutto Tosca, delle quali sono diventati interpreti di riferimento dei nostri giorni. Insignito di numerosi e prestigiosi riconoscimenti artistici e protagonista e ospite in vari programmi televisivi dedicati alla diffusione dell’opera lirica, nel 2011, dopo l’attesissimo debutto e trionfale in Otello all’Opera Royal di Liége, gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Recanati e il “1° Premio TITO SCHIPA” nella splendida cornice di Ostuni. Nell’anno 2012 Fabio Armiliato viene chiamato dal regista Woody Allen a debuttare sul grande schermo, recitando da protagonista nel film “TO ROME WITH LOVE”.

Nel 2014 ha creato, insieme col pianista Fabrizio Mocata, il progetto “RecitaL CanTANGO” che riscopre le radici belcantiste italiane della Tango Cancion, unendo quindi l’Opera Lirica al Tango.

FABRIZIO MOCATA

Pianista e compositore siciliano, si diploma in pianoforte classico, in composizione e arrangiamento jazz presso il Conservatorio “L.Cherubini” di Firenze. Nel suo percorso formativo vanta importanti vittorie in concorsi nazionali ed internazionali. Oltre ad essere un eccellente solista, suona con varie formazioni e con importanti nomi del jazz e del tango italiano e mondiale. Nel 2008 viene invitato al “Bobby Durham’s tribute” a Philadelphia dove suona con S. Monteiro e J. Hunter. Nel 2009, in trio con Fioravanti e Scaglia, ha pubblicato il disco “Puccini Moods” in cui rielabora le arie d’opera del compositore toscano, progetto presentato al Bologna Jazz Festival (2010) e recentemente con grande successo all’Italian Jazz festival di Berlino. Nel 2010 pubblica il cd live Concerto della beata Cristiana, in cui rielabora pagine di musica sacra in chiave jazzistica. Nel 2012 gli viene commissionato da Sean Hepburn Ferrer, per il Granada Retroback film Festival, l’arrangiamento per orchestra da camera per la Banda Municipal di Granada in formazione Big Band della colonna sonora di Guys and dolls con la quale partecipa anche come solista. Nello stesso anno registra a New York con M. Panascia, F. Nemeth e G. Garzone Letter from Manhattan un nuovo album pubblicato da Alfamusic, 2015. Nel 2013 pubblica il cd Free The Opera! (RAM records, 2013) in trio con G. Scaglia e P. Wertico (batterista leader del Pat Metheney Group) con il quale viene selezionato per concorrere al Grammy Awards. Nel lavoro brani originali e arie di G. Puccini e G. Verdi. Nel 2013 assume la direzione musicale dell’Orchestra del Toronto Tango Experience Festival, curando gli arrangiamenti e suonando come solista ed inizia la collaborazione con il famoso tenore Fabio Armiliato nel progetto “Recital CanTango” nel quale è direttore e arrangiatore. In questi anni continua ininterrottamente la carriera concertistica in Europa e in America del Sud e del Nord suonando in Uruguay, Argentina, Canada, Germania, Francia, Canada, Stati Uniti. Recentemente ha trionfato in piano solo nel magico Teatro Pablo Tobon Uribe di Medllìn, in Colombia.

LOS GUARDIOLA

Marcelo Guardiola e Giorgia Marchioni, artisticamente conosciuti come LOS GUARDIOLA, sono i maggiori rappresentanti del Tangoteatro di Buenos Aires. I loro spettacoli hanno percorso i teatri e le milonghe di tutto il mondo. Marcelo Guardiola è attore e ballerino, musicista e regista. Nato a Buenos Aires, crea nel 1999 in Argentina la ricerca teatrale “Tango Teatro”, il cui obiettivo è la creazione di una nuova forma di spettacolo che integra la musica, la danza e la poesia del Tango. Nel 2003 inizia a lavorare insieme a Giorgia Marchioni, ballerina, attrice, coreografa e adottore in Filosofia, formando il duo “Los Guardiola”. Hanno portato la loro arte nei seguenti paesi: Argentina, Cile, Brasile, Russia, Slovenia, Italia, Francia, Inghilterra, Danimarca, Svizzera, Quatar.

ANA KARINA ROSSI

Ana Karina Rossi, interprete di tango si è esibita in molti teatri in tutto il mondo in collaborazione con artisti di diverse discipline, culture e nazionalità. Scritturata in numerosi gruppi artistici con grandi musicisti conosciuti in tutto il mondo e Maestri di Tango. Ha mantenuto sempre un partnership artistica con il poeta e nominato Premio Nobel Uruguaiano per la letteratura, Maestro Horacio Ferrer, conosciuto in tutto il mondo per essere stato anche il librettista di Astor Piazzolla; altre collaborazioni includono il Maestro Gustavo Beytelmann, artistic director del Gotan Project, and col pianista and compositore Maestro Alberto Magone. Mantiene ruoli di protagonista nella produzione e direzione di progetti multi-culturali che coinvolgono danza, moda, film, radio, and TV. Continua incessantemente a ricercare di espandere ed esplorare territori artistici diversi nella musica, nel teatro, e nell’interazione con pubblici di ogni genere.

Informazioni

Teatro Salieri

T 0442 25477

info@teatrosalieri.it

www.teatrosalieri.it

(fonte foto Teatro Salieri)