Real life theatre al roof garden dell'Hotel Corte Ongaro con "Lancelot"

L'Hotel Corte Ongaro è il luogo perfetto per uno spettacolo nato per essere vissuto in luoghi particolari, invece che guardato su un palcoscenico. Quattro repliche, ciascuna per pochi spettatori, a cui è affidata la responsabilità di scegliere il finale per questa storia, ispirata al romanzo di Crétien de Troyes.

LANCELOT

testo e regia Sara Meneghetti

con Anna Benico, Mauro Brentel Bernardi, Stefano Zanelli

produzione Fucina Culturale Machiavelli e Teatro Nuovo - Verona



Vivi la storia, scrivi il finale. Lo spettacolo è ispirato alla storia di Lancillotto e Ginevra e si snoda all'interno del cuore e sul tetto dell'Hotel Corte Ongaro, per un'esperienza magica e forte al tempo stesso, in cui il tema principale è la fedeltà. O il tradimento. La tua presenza può influenzare la storia, le tue scelte decideranno il finale. Con Real Life Theatre due imprese culturali del territorio di Verona formano un sodalizio per una nuovo format di teatro esperienziale.



Per informazioni puoi scriverci, ti risponderemo il prima possibile!



biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com

Biglietti online



L'evento si terrà anche in caso di pioggia.