Real Life Theatre, "Lancelot": torna il teatro esperienziale di Fucina Culturale Machiavelli

Real Life Theatre è il nuovo format di teatro esperienziale per pochi spettatori di Fucina Culturale Machiavelli con la collaborazione del Teatro Stabile di Verona, che giunge con l’ultima data di venerdi 27 luglio, al suo ultimo appuntamento dell’estate. Rimane la formula delle quattro repliche a sera - alle 18, 19.15, 21 e 22.15 - con partenza nel teatro di via Madonna del Terraglio, per dieci spettatori per volta, coinvolti nelle scelte che influenzeranno la trama.

La produzione, che vede lo spettatore protagonista, poiché con le sue scelte potrà influire sulla trama e quindi l'andamento dello spettacolo, vede protagonisti gli attori Anna Benico, Stefano Zanelli e Mauro Bernardi, su testo e regia di Sara Meneghetti.

Real Life Theatre è un progetto site specific e per pochi spettatori, in linea con la ricerca di un teatro che sia innanzitutto esperienza; un teatro contemporaneo, che invece di abbattere la terza parete, la espande, facendoci rivivere spazi di Verona nascosti e poco conosciuti con occhi diversi.

La trama si rifà alla vicenda di Ginevra e Lancillotto dal ciclo di Chretien de Troyes, ma i punti di svolta sono nelle mani del pubblico, che guiderà in tempo reale la trama e gli attori, per un esperienza teatrale imperdibile.

Info su www.reallifetheatre.it, biglietti sul sito Eventbrite.

Info a biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com