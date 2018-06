In arrivo "Real Life Theatre", la nuova produzione di Fucina Culturale Machiavelli

Non si è fatta attendere dopo la fine della stagione la nuova produzione di teatro di Fucina Culturale Machiavelli: si tratta di un progetto inedito e soprattutto che vede la collaborazione di un importante ente, il Teatro Stabile di Verona.

Real Life Theatre è il nuovo format teatrale che, dopo il successo dello spettacolo Cecità, vede lo spettatore protagonista: è lui che con le sue scelte potrà influire sulla trama e quindi l'andamento dello spettacolo, che avrà come punto di partenza Fucina ma che si sposterà di scena in scena in alcuni luoghi suggestivi e nascosti di Verona.

Testo e regia sono di Sara Meneghetti - già autrice del grande successo Cecità, Spettacolo al buio - e gli attori sono quelli della compagnia Scena Machiavelli: Anna Benico, Sabrina Carletti, Mirko Segalina, Stefano Zanelli.

«Siamo molto orgogliosi per questa collaborazione con il Teatro Stabile di Verona, che è per noi una conferma, oltre a quella del pubblico, della qualità del nostro lavoro. Siamo all’ascolto dei nostri spettatori e affrontiamo ogni nuova produzione come una sfida per crescere artisticamente e raggiungere sempre più persone» dice Sara Meneghetti, Direttrice Artistica della rassegna teatrale di Fucina Culturale Machiavelli.

Real Life Theatre è un progetto site specific e per pochi spettatori, in linea con la ricerca di un teatro che sia innanzitutto esperienza; un teatro contemporaneo, che invece di abbattere la quarta parete, la espande, rendendoci protagonisti e facendoci rivivere spazi di Verona nascosti e poco conosciuti con occhi diversi.

La prima produzione di Real Life Theatre è "Lancelot", storia ambientata al giorno d’oggi che si rifà alla vicenda di Ginevra e Lancillotto del celebre romanzo di Chrétien de Troyes. Nello spettacolo di Fucina Culturale Machiavelli però i punti di svolta sono nelle mani del pubblico, che guiderà in tempo reale la trama e le scelte degli attori, per un esperienza teatrale imperdibile.

I biglietti sono disponibili online sul sito Eventbrite, al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-real-life-theatre-46763145828

Le prime date previste sono venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 giugno, in quattro repliche giornaliere (alle 18.00, alle 19.15, alle 21.00 e alle 22.15) per un massimo di otto spettatori per replica. Possibili repliche nel mese di luglio.

Per informazioni scrivere a biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com e 3487663693. Info su www.reallifetheatre.it