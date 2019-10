Reading a Soave da "Diario d'artista" di Gino Bogoni

L’associazione SoaveCultura, in occasione della grande mostra collettiva di scultura “Impressioni, dal ‘900 ad oggi”, in corso a Soave fino al 17 novembre 2019, promuove per Sabato 19 Ottobre 2019 la serata di narrazione e musica dal titolo: Reading da “Diario d'Artista” di Gino Bogoni

Massimo Totola, narrazione – SBIBU, percussioni. Accompagnato dalle percussioni di Sbibu, Massimo Totola leggerà alcune pagine da "Diario d'Artista" di Gino Bogoni. Ci troveremo in un percorso emozionale, alla scoperta dell'uomo e dell'artista.

La serata si svolgerà alle ore 21 nella Chiesa di San Rocco in via Bassano a Soave, dove sono esposte le opere dell’artista Gino Bogoni. Ingresso libero. Con il patrocinio del Comune di Soave, Regione Veneto, Provincia di Verona, Reteventi Cultura Veneto 2019 “Connessioni Culturali”, IAT Est Veronese ed Europe Direct Provincia di Verona.

Le mostre, nelle due sedi della Chiesa dei Domenicani e della Chiesa di San Rocco, sono aperte con i seguenti orari: venerdì 15-19; sabato e domenica 10-12.30 e 15.30-19. Ingresso libero.